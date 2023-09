GF | Giselda Torresan vittima di bullismo | «Ho avuto problemi alimentari»

(Di lunedì 18 settembre 2023) I concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, poco alla volta, si stanno aprendo e stanno tirando fuori notizie molto interessanti in merito ai loro trascorsi e alla loro vita. In queste ore, a rendersi protagonista di una confessione molto importante e privata è stata. La concorrente del GF 2023 si è confidata con Rosy Chin ed ha svelato di aver sofferto di. A causa di alcune cose che ha vissuto nel suo passato, infatti,ha imparato ad apprezzare molto di più il tempo speso con se stessa, rispetto a quello trascorso con altre persone. Proprio per questo, partecipare ad un reality show, e auto-obbligarsi ad una convivenza forzata con altre persone, rappresenta per lei una sfida ancora più grande. Ad ogni modo, la giovane ha svelato anche altro. GF 2023, il difficile passato di ...

, divertita e un po' in imbarazzo per essere al centro dell'attenzione, ha ascoltato con attenzione la dichiarazione. 'Io, Giuseppe Garibaldi, mi inginocchio a te con questi anelli'. Leggi ...Ma torniamo ai quattro nomi finiti in nomination: uno tra, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin andrà dritto al televoto. Il pubblico da casa si è espresso dallo scorso ...Ivan Rota per Dagospia bianca balti 66 Il macellaio/modello Paolo Masella del Grande Fratello è convinto che la coinquilinasia innamorata di lui e non gradisce : 'Prima glielo faccio capire, secondo me, prima…Vabbè si ci ...

Paolo Masella nomina Giselda Torresan al GF, la motivazione: È presa da me, ho paura fraintenda Fanpage.it

Giselda Torresan gela Paolo al Grande Fratello: cosa è accaduto 361 Magazine

Al termine della cena orientale preparata da Rosy, Giuseppe Garibaldi si è infatti lanciato in una romantica dichiarazione d'amore verso la coinquilina Giselda Torresan. Il barman ha portato a tavola ...Giselda Torresan è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. L'operaia veneta piace molto sui social per la sua ingenuità e purezza e anche per il fatto che è molto diretta ...