Germania | Ballack propone Van Gaal come ct

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) Michaelsceglie Louis Van. L’ex centrocampista della, dopo l’esonero di Flick alla guida della Mannschaft, dalle colonne di Kicker invoca l’ingaggio di un ct esperto per la nazionale tedesca, e fa il nome dell’olandese: “Il migliore dovrebbe essere il riferimento. Io starei con qualcuno esperto e Vanè un allenatore eccezionale. Certo, non è una persona facile, ma non è una brutta cosa. Vancopre quasi tutto ciò che serve. È una persona di rispetto, ha sperimentato tutto e sa cosa serve per essere un allenatore”. Van, 72 anni, fino ai Mondiali del 2022 è stato alla guida dell’Olanda. SportFace.