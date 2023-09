Genoa | Bani | “Il gol al Napoli? Mi ha regalato una grande emozione”

La Lazio ancora prima, nel match perso in casa contro il, s'era lamentata per l'arbitraggio di Marinelli. Intervento dida dietro, in scivolata, su Zaccagni: contatto tra il ginocchio ...Un gol e tanta solidità prestata alla difesa da parte di Mattia, che si è preso la scena nella sfida trae Napoli. La gara si è conclusa in pareggio ma la prestazione, di livello, non si cancella. Nonostante la rimonta del Napoli nel finale, il ...Possibile che non tiri più Mg Genova 16/09/2023 - campionato di calcio serie A /- Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Victor Osimhen - MattiaOsimhen e la sua ...

Genoa, Bani: "Eravamo 2-0 a 15 minuti dalla vittoria contro i Campioni d'Italia, ho toccalo la palla col petto in area" CalcioNapoli24

Aveva impattato su Di Lorenzo. La Lazio ancora prima, nel match perso in casa contro il Genoa, s’era lamentata per l’arbitraggio di Marinelli. Intervento di Bani da dietro, in scivolata, su Zaccagni: ...La mia rete è stata il frutto del grande lavoro che facciamo sulle palle inattive". Lo ha detto a Dazn il difensore del Genoa, Mattia Bani, autore del primo gol al Napoli.Il difensore ha parlato anche ...