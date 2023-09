Genoa | ag Dragusin | «La Juve ha sbagliato a lasciarlo andare»

(Di lunedì 18 settembre 2023) Le parole di Florin Manea sul futuro di Radu, difensore deled exntus. Tutti i dettagli Florin Manea, agente di Radu, ha parlato a Sportitalia.com del difensore del. PAROLE – «Rimpianto? Secondo me sì, forse allantus ci si staranno ripensando. Credo che i bianconeri abbianoper un prezzo così basso (5,5 milioni il prezzo del riscatto dopo il prestito, n.d.r.). Succede nel calcio: ilne ha approfittato e merita grande rispetto perché ha creduto in lui moltissimo e lo ha voluto tanto. All’inizio ci abbiamo messo un po’ a scegliere, ma perché sapevamo essere un passaggio molto importante per la sua carriera ed è stato ...

Curiosità: Radu Matei Draguin (Bucarest, 3 febbraio 2002) è un calciatore rumeno, difensore del Genoa e della nazionale rumena.

