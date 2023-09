Gazzetta – Report Fifa | incassi record per i procuratori dal mercato estivo | 650 milioni | +38%!

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 18 settembre 2023) 2023-09-08 14:00:32 Arrivano conferme dalladello Sport: Rispetto al 2022 le intermediazioni portano nelle tasche degli agenti una cifra superiore di 200. I club della Premier sono leader per le spese, quelli italiani chiudono in attivo Andrea Ramazzotti 8 settembre – MILANO In attesa della definitiva entrata in vigore del nuovo regolamento dellaper gli agenti, ildiffuso dal governo mondiale del calcio relativo alle operazioni della finestra estiva di(considerate solo le transazioni tra differenti Paesi, non quelle interne alla stessa nazionale) fornisce un dato inequivocabile: i compensi che ipercepiscono dai club per le loro intermediazioni continuano a crescere e in questo 2023 sono arrivate a toccare un nuovo ...