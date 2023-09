(Di lunedì 18 settembre 2023) Idi Gian Pieroche hanno condizionato la partita dell’contro la Fiorentina. Decisione giusta o errori fatali? Le responsabilità disu “come” è arrivata la sconfitta in Fiorentina-sono sotto l’occhio di tutti. Certo, i giocatori non sono esenti da colpe (comunque grosse visto l’andamento del match), ma è chiaro che la mano del tecnico sia stata fatale per tutto il match: sia in positivo che in negativo. Formazione iniziale sbagliata? Assolutamente no, anzi, contro la Fiorentina Gasp porta in campo un’che, ad eccezione della difesa, presentava un blocco interessante: riesumando il falso nueve con Lookman e CDK davanti (dove si avrà modo di parlarne in maniera più approfondita). La squadra per certi versi domina nonostante in ...

... sarà contro l'Atalanta; un match da vincere in modo da conquistaretre punti che mancano dal match con il Genoa. Partita per nulla semplice considerando la qualità dei ragazzi di. Uno ......è stato più volte accostato alle panchine delle big della Serie A, dalla Juve alla Roma passando per il Napoli, ma poi sutreni non ci è mai salito. IL SEGRETO DELLA DEA - La sua '...Il Grifone deve sopravvivere, andare a cercare in ogni campo37 - 38 punti necessari per ... Solo dopo la visita all'exil Vecchio Balordo avrà delle partite sulla carta abbordabili. ...

Gasperini e quei cambi che fanno discutere in casa Atalanta (da molto tempo) Calcio News 24

Atalanta, Gasperini con due poliziotti in panchina: cosa sta succedendo al Franchi TvPlay.it

La genesi risale al 2018 quando Gasperini dopo un Fiorentina-Atalanta dichiarò: “Federico Chiesa simula e ha l’abitudine di fare questi gesti, ora deve cominciare a pagarli“. Da quel momento in poi le ...L'Atalanta riparte dopo Fiorentina: un atteggiamento che non ha soddisfatto mister Gasperini già a lavoro per limare le problematiche emerse ...