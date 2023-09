Garcia con le sue scelte finisce col non essere convincente nello spogliatoio Gazzetta

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ledie le conseguenze nel rapporto con lo. Ne scrive Maurizio Nicita che sullaha scritto che la posizione del francese non è proprio solida. L’analisi e la critica possonoutili a capire e correggersi. Perché questa squadra ha perso tutte le caratteristiche di gioco virtuose insegnate da Luciano Spalletti e non ne ha acquisite di nuove. Non è un problema di gusto, ma di efficacia. Rudi deve ritrovare, in fretta, equilibri e competitività. Proprio il francese ha tagliato corto sostenendo di «non conoscere il passato», ma al di là della discutibilità dell’affermazione cosìper togliere certezze ai suoi giocatori e a non. E questo è ...

Non vi è finito solo per colpa sua, ma è suo diritto, dovere ed interesse riuscirviurgenza. 1) Non concedere alibi a. Niente consigli su formazione e moduli. 2) Va ripristinato un codice ...... Daniele Adani Alla Domenica Sportiva si parla del Napoli Rimedio: "La scelta didi sostituire KvaraZerbin è una sceltacuiprova ad affermare la propria personalità ma è una ...Io lo tengo dentro,tutto il rispetto per Zerbin. Caressa: il messaggio di Kvara perera molto più diretto. Marchegiani: ha dettoche Zerbin merita di essere preso in considerazione.

Il Napoli di Spalletti vinceva le sue gare nel momento stesso in cui si schierava in campo e gonfiava il petto. Non faceva la haka come i neozelandesi, ma intimoriva sfoggiando muscoli, ...Il Napoli prepara l'esordio del 20 settembre in Champions League che, dopo un inizio difficile di stagione, sarà fondamentale per Rudi Garcia ...