Garcia ancora non sa a che gioco giocare ma forse non è lui il problema

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 settembre 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 4° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Voci inquietanti giungono in Villa miste alle note del sublime Viviani. L’obbligo professionale del concerto mi nega il rituale spaparanzo da divanista tifoso, corroborato da birra e pessimo wurstel. Araldi funesti annunciano che a Marassi è disfatta. S’incrina – si fa per dire – anche la gioia consueta per i versi del Sommo Stabiese. A venti minuti dalla fine, partita finita. “Uhè! Io aspetto ca gira nu poco ‘o munno ‘a parta mia!” Il Sapunariello urla la sua sfida disperata al cielo. Agli applausi la notizia di un isperato pareggio. Frettolose strette di mano ad amici e appassionati convenuti. Cena di rito frugale e impaziente. E corsa alla differita televisiva. Marassi è uno spartiacque. Bisogna subito cancellare la sberla del Sor Polpetta di sette giorni prima. Stradivari(sì, lo chiamerò ...