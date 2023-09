Garcia a confronto con la squadra | ecco gli argomenti discussi a Castel Volturno

NAPOLI - La giornata più breve, però la più lunga. Il Napoli si è ritrovato ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno per una seduta di allenamento che ha offerto ae alla squadra anche l'occasione di una chiacchierata . Di un inevitabile approfondimento sul pareggio di Genova e sulle prestazioni delle prime quattro giornate. Uno scambio di idee utile più ......da Mkhitaryan al campionato è stato forte perch tutti identificavano nel derby il primo atto delscudetto. Il Napoli sta faticando più del previsto nella transizione da Spalletti a, ...Ma come era partito l'anno scorso Luciano Spalletti nella stagione che ha portato allo scudettoSpalletti aCome riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito: Tutte le news sul ...

Garcia è comunque un professionista esperto e continuerà a lavorare per risollevare il Napoli, una fase iniziale di difficoltà poteva essere prevedibile. Le critiche nei suoi confronti sono giuste, ma ...Il gruppo si è ritrovato ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno per una seduta di allenamento, utile anche per chiarirsi ...