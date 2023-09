Gaming e microtransazioni

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il rapporto tra il mondo dei videogiochi e le modalità per avere un ricavo economico, nel corso degli anni, si è diversificato e reso sempre più variegato e complesso. Ad oggi, ad affiancare al più classico e intuitivo guadagno derivante dalla vendita di una console e dei titoli collegati, esistono diverse modalità con cui le case di sviluppo si sostengono: dalla vendita di console e titoli in perdita con lo scopo di fidelizzare nuovi clienti e conquistare nuove fette di mercato, all’apertura a sponsorizzazioni in cambio di pubblicità e product placement, alla vendita di contenuti aggiuntivi di tipo estetico o che permettano un ampliamento dell’esperienza di gioco, fino alla possibilità, dietro un compenso, di ottenere facilitazioni che portino a saltare parti di gioco o semplificarle, il mondo dei videogame, ad ogni livello, ha sviluppato diversi canali per aumentare le proprie ...