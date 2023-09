Galtier | «Inaccettabile che mi diano del razzista | accuse false»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Le parole di Christophe, ex allenatore di PSG e Nizza, sulledi razzismo subite negli ultime mesi Christophe, ex allenatore del PSG, ha parlato Canal + delledi razzismo nei suoi confronti. PAROLE – «Si tratta di falsità. A dicembre potrò spiegarmi meglio, ma ci tengo a sottolineare di non essere accusato di razzismo. Nei miei confronti ci sono due, una di molestie morali e una di discriminazione. Tuttavia nel mondo del calcio mi conoscono giocatori e dirigenti e sanno che non sono. Anzi, sono il contrario ed ècontinuare a ricevere certe. Se ho detto ai giocatori di non rispettare il Ramadan? In realtà ho detto loro di gestirlo come volevano. In qualità di allenatore la mia unica ...