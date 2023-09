Frecce tricolori | spunta un audio dopo il terribile incidente | “Rischio acuto”

(Di lunedì 18 settembre 2023), l’allarme ignorato. C’è una novità sulla tragedia avvenuta sabato 16 settembre nei pressi di Torino quando un aereo delleè caduto in seguito ad un guasto al motore provocando la morte della piccola Laura Origliasso, di appena 5 anni. Attualmente c’è un solo indagato nell’inchiesta per disastro aereo e omicidio colposo, cioè il pilota dell’aereo Oscar Del Dò. Proprio quest’ultimo recentemente aveva dichiarato ai suoi superiori: “Non ho visto quella macchina”. E poi il maggiore, scosso e turbato, ha aggiunto: “Sono profondamente addolorato per quello che è successo, sto solo pensando alla piccola Laura”. Ma in queste ore sta emergendo un particolare di non poco conto che potrebbe dare all’intera vicenda una lettura diversa. Si tratta di un dettaglio emerso ...

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia.

Oscar Del Dò, il pilota delleil cui aereo è caduto nel corso di una manifestazione all'aeroporto di Caselle due giorni fa, è tornato in Friuli Venezia Giulia. Del Dò, di 35 anni, è nato a Torreano di Martignacco (...... un Aermacchi Mb - 339, in posizione Pony 4 nella formazione delle. Nell'impatto ha perso la vita anche una bambina di 5 anni, che si trovava a bordo dell'automobile mentre era di ...

