Frecce tricolori | l’audio nelle chat dei militari | «Il rischio bird strike era acuto ma hanno volato lo stesso» – L’audio

(Di lunedì 18 settembre 2023) C’è un audio che circoladeie che sembra confermare una delle ipotesi al vaglio della procura di Ivrea in merito allo schianto del Mb-339 dellelo scorso 16 settembre: il, ovvero l’impatto con uno stormo di uccelli. L’aereo, partito dall’aeroporto di Caselle, ha perso rapidamente quota e ha travolto l’auto su cui viaggiava una famiglia, uccidendo una bambina di 5 anni. «Confermo: è caduto e in decollo ha fatto unfortissimo, ha preso un sacco di uccelli», si sente nelora al vaglio della procura di Ivrea. Nella scala dei rischi connessi alla presenza di volatili sulle piste aeree, ci sono tre fasce: low (basso), moderate (moderato) o ...

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia.

Oscar Del Dò, il pilota delle Frecce Tricolori il cui aereo è caduto nel corso di una manifestazione all'aeroporto di Caselle due giorni fa, è tornato in Friuli Venezia Giulia. Del Dò, di 35 anni, è nato a Torreano di Martignacco

UDINE - Oscar Del Dò, il pilota delle Frecce tricolori il cui aereo è caduto nel corso di una manifestazione all'aeroporto di Caselle due giorni fa, è tornato in ...