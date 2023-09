Frecce Tricolori | La Russa | “Abolire le esibizioni sarebbe da sciacalli | non ci posso credere”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Chiedere l’abolizione degli spettacoli delle, dopo il tragico incidente di Caselle, nel quale ha perso la vita una bimba di 5 anni, “è sciacallaggio”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, a margine dell’inaugurazione della mostra fotografica Through her eyes. Timeless strength alle Gallerie d’Italia di Milano. Commentando le polemiche dopo lo schianto di un velivolo della pattuglia acrobatica delledurante un allenamento la seconda carica dello Stato ha sottolineato l’eccellenza dei nostri piloti acrobatici.Tricolore, La: niente sciacallaggio “Non ci credo – ha detto La– che ci sia uno sciacallaggio contro uno dei simboli più belli della nostra identità nazionale. Non oso ...

Curiosità: La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia.

La squadra di Juric ha giocato col lutto al braccio, per ricordare la bimba di 5 anni morta sabato durante l'esibizione prova delle Frecce Tricolori