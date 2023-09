Frassinetti | “La scuola deve ridiventare ascensore sociale Il successo dipende dal talento e dalle capacità”

Curiosità: Il Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) è un dicastero del governo italiano. È preposto alla funzione dell'istruzione e dell'educazione della gioventù del Paese, con speciale riferimento al sistema scolastico statale. Il ministero si occupa, peraltro, di verificare che il diritto-dovere all'istruzione dei cittadini, nonché l'obbligo scolare, siano rispettati anche qualora l'insegnamento fosse impartito presso una scuola privata, una scuola pareggiata o paritaria oppure una scuola confessionale.

... non basta certo ma è un segnale", spiega. Con i fondi del Pnrr ci saranno opportunità anche per il mondo della: "Mi aspetto che ci sia uno stanziamento di risorse per l'istruzione ...... non basta certo ma è un segnale", spiega. Con i fondi del Pnrr ci saranno opportunità anche per il mondo della: "Mi aspetto che ci sia uno stanziamento di risorse per l'istruzione ...

Frassinetti (FdI): "La scuola deve essere il cuore pulsante della ... Agenparl

Inizio anno scolastico, Frassinetti: “Il nostro obiettivo è formare una classe docente consapevole del ruolo insostituibile che svolge” Orizzonte Scuola

ROMA (ITALPRESS) – La scuola italiana può guardare con ottimismo al futuro. Lo sottolinea il sottosegretario all’Istruzione e al Merito, ...ROMA (ITALPRESS) – “La dispersione scolastica in Italia è all’11 per cento, la priorità del governo è ridurla. C’è anche divario Nord-Sud da colmare”. Lo ha detto Paola Frassinetti, sottosegretario al ...