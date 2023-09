Francia | i genitori di una 15enne che si è tolta la vita denunciano TikTok per istigazione al suicidio

Curiosità: La Francia (in francese: France, /f~s/), ufficialmente Repubblica francese (in francese: République française), è uno Stato situato nell'Europa occidentale e nell'Europa meridionale, ma che possiede ugualmente territori disseminati su più oceani e altri continenti. La Francia è una repubblica costituzionale unitaria, avente un regime semipresidenziale. Parigi è la capitale, la lingua ufficiale è il francese, le monete ufficiali sono l'euro e il franco CFP nei territori dell'oceano Pacifico. Il motto della Francia è «Liberté, Égalité, Fraternité» e la bandiera è costituita da tre bande verticali di uguali dimensioni di colore blu, bianco e rosso. L'inno nazionale è La Marsigliese.

La denuncia deiipotizza i reati di istigazione al suicidio, propaganda di strumenti per togliersi la vita e omissione di soccorso. È la prima volta che invengono mosse accuse del ...Il popolare social network TikTok è stato denunciato indaidi una ragazza di 15 anni che nel 2021 si è tolta la vita . Secondo l'accusa l'algoritmo della piattaforma avrebbe contribuito ad aggravare il malessere psichico dell'adolescente, ...

Francia, genitori di una ragazza suicida denunciano l'algoritmo di TikTok Sky Tg24

Francia, i genitori di una 15enne che si è tolta la vita denunciano ... Secolo d'Italia

Sotto accusa l'algoritmo l'algoritmo di Tik Tok, che secondo i genitori avrebbe influenzato negativamente l'adolescente ...