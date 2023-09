Francia allo scoperto sui migranti | la Lega tuona | Basta chiacchiere

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Solidarietà a parole, nei fatti una chiusura totale. Lanon accoglierà parte deisbarcati a Lampedusa. Ada annunciarlo il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin, che sarà oggi a Roma per incontrare il capo del Viminale Matteo Piantedosi e affrontare prroprio la questione, in particolare l'emergenza di Lampedusa. "No, lanon si sta preparando a farlo" ha risposto il ministro di Emmanuel Macron in diretta su Europa 1 alla domanda se Parigi si stesse preparando ad accoglierearrivati negli ultimi giorni a Lampedusa. "Laaiuterà l'Italia a tenere le frontiere per impedire l'arrivo di persone", ha commentato Darmanin, "e per coloro che sono arrivati in Italia, dobbiamo applicare le regole europee che abbiamo adottato qualche mese ...