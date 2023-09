Forte scossa di terremoto tra Toscana ed Emilia Romagna Scuole chiuse a Marradi e in altri comuni

Ladi terremoto con epicentro nel Fiorentino è stata chiaramente avvertita dalla popolazione . Si segnalano centinaia di persone riversatesi in strada dopo il sisma. In corso una ...Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito questa mattina alle 5.10 il Comune di Marradi, in provincia di Firenze. Laè stata avvertita anche in provincia di Siena. Il sisma, secondo l'Ingv, è stato seguito da almeno otto scosse di assestamento nei successivi 35 minuti, la piùcon magnitudo 2.8. "...Alle ore 4.38 unadi terremoto, di intensità 3.3, è stata registrata dall'Ingv a 4 Km a sud ovest di Marradi. Un'altra, di intensità più, 4.8, alle 5.10, si è sentita anche a Firenze. Alle 5.16registrata a 4 km a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì Cesena, ed è risultata di magnitudo 2.8. ...

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4,8 tra Toscana e Romagna. Gente in strada - Scuole chiuse anche a Borgo San Lorenzo - Scuole chiuse anche a Borgo San Lorenzo RaiNews

Terremoto, forte scossa tra Toscana e Romagna: avvertita a Firenze, magnitudo 4.8 Open

Firenze - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 si è verificata alle 5.10 nella provincia di Firenze. L'Ingv ha localizzato l’epicentro a 3 km a sud-ovest del Comune di Marradi. La scossa è ...La più forte, di magnitudo 4.8, a sud-ovest di Marradi, gente in strada: scuole chiuse. Sentita a anche a Firenze ...