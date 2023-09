Formazioni ufficiali Salernitana-Torino | Serie A 2023 2024

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ledi, sfida valida per la quarta giornata di. Boulaye Dia è tornato a Salerno ma l’infortunio muscolare lo costringe ad un altro forfait per questa gara casalinga. Paulo Sousa dovrà fare a meno anche di Coulibaly, fermato come il compagno da un problema della stessa natura. Qualche dubbio di formazione per Juric soprattutto a centrocampo e in attacco, dove Sanabria insidia Radonjic dietro Zapata. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di lunedì 18 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Curiosità: Un ufficiale, nella terminologia delle forze armate, indica una specifica posizione gerarchica militare addetta alla funzione di comando in seno a una forza armata e munita della necessaria autorità sull'unità militare assegnatagli.

Una gara, come detto, estremamente sofferta dalla Fiorentina, non fosse altro per la conferma della sensazione che avevano avuto un po' tutti alla lettura delle: questa squadra ...Roma - EmpoliROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Renato Sanches, Paredes, Cristante, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho EMPOLI (4 - 3 - ...

Primavera, le formazioni ufficiali di Monza-Torino: esordio per Muntu Toro News

I giallorossi di Guidi affrontano i gialloblù al Tre Fontane, dove è presente anche Mourinho. Il tecnico sceglie il 3-4-2-1, davanti c'è Misitano ...La partita Pergolettese - Triestina di Martedì 19 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 4° giornata di Serie C - Girone ...