Foo Fighters | la figlia del frontman fa polemica su una cover dei Maneskin

Leggi su biccy

(Di lunedì 18 settembre 2023) È passata una settimana da quando il pubblico ha fatto vincere aila categoria Best Rock agli MTV Video Music Awards. La band romana ha battuto così i Foo, i Linkin Park, i Red Hot Chili Peppers, i Metallica e i Muse. Un trionfo che a quanto pare è stato mal digerito da alcuni, sicuramente da Violet Grohl,di Dave Grohl,e fondatore dei Foo. La ragazza ha infatti commentato in maniera un po’l’ultima copertina dedicata aiche è stata realizzata dal New York Times. Sullasi legge: “Sono il’ultima rock band?” e Violet Grohl ha così commentato: “Chi ha scritto questo? Ahaha”. Il commento è stato notato dalla pagina Very Inutil People che ha realizzato un post a ...