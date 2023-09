Fondo per l’Innovazione in Agricoltura | come accedere

Leggi su fmag

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il Ministro dell’, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha dato il via verde ai criteri e alle modalità perai finanziamenti delperin. Questo, previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, mira a promuoverenei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. La sua finalità principale è aumentare la produttività attraverso l’adozione delle tecnologie digitali, l’uso di macchine e robotica avanzata, sensori, piattaforme 4.0 e soluzioni per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’uso di sostanze chimiche.perin, chi può ...