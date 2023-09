Fondazione Ananke Villa Miralago | disturbi comportamentali alimentari | l' importanza della giusta informazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) LaA.N.A.N.K.E. -Miralgo continua le sue battaglie dalle scuole ai Social, per dare lacontro i(DCA) più diffusi in Italia: Anoressia e Bulimia. In Italia, da recenti studi, l'anoressia e la bulimia sono la prima causa di morte nei soggetti giovani, soprattutto negli under 25. ALESSANDRO RAGGI, Vicepresidente NazionaleA.N.A.N.K.E, ha sottolineato più volte l'“dell'educazione informatica” su queste patologie ponendo l'accento sull'a partire dalle scuole. I Social media attraverso i loro messaggi scorretti sull'alimentazione, consigliando ...