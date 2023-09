Florida | uno squalo Mako si spiaggia e rischia di soffocare | salvato da quattro bagnanti – Il video

(Di lunedì 18 settembre 2023) A Pensacola Beach, in, unosi èto a pochi metri dai. A soccorrerlo sono statiuomini del posto, che sono intervenuti per trascinare l’animale in acqua e permettergli di tornare a nuotare in acqua alta. L’incredibile salvataggio – che risale al 14 settembre – è stato ripreso inda un bagnante ed è subito diventato virale sui social. Ilè una delle poche specie diche sono in grado di effettuare il breaching, ossia saltare fuori dall’acqua. L’esemplare avvistato sullastatunitense, che affaccia sul Golfo del Messico, sembra avere una lunghezza di circa 3-4 metri. Nel filmato si vedono iuomini afferrare lo ...

A Pensacola Beach, in Florida, uno squalo Mako si è spiaggiato a pochi metri dai bagnanti. A soccorrerlo sono stati quattro uomini del posto, che sono intervenuti per trascinare l'animale in acqua e permettergli di tornare ...

