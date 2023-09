Firmato il Dpcm | Ciciliano nominato commissario per Caivano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, haildi nomina del dottor Fabiostraordinario di governo per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del Comune di”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi in cui si spiega che “come previsto dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, ilavrà il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi per la riqualificazione, la ricostruzione sociale e la rinascita del territorio”. “Giovedì 21 settembre il sottosegretario Mantovano si recherà, insieme al, a– si ...

Curiosità: Con gestione della pandemia di COVID-19 in Italia si intendono le misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19 in Italia.

... previsto dalSardegna - aggiunge Silvio Lai - . L'impugnativa del Decreto, da parte della ...del 2009 e del 2012." "Ma c'è un altro ostacolo da rimuovere e riguarda un provvedimentol'8 ...... previsto dalSardegna. L'impugnativa del Decreto, da parte della Regione Sardegna, è una ... Ma c'è un altro ostacolo da rimuovere e riguarda un provvedimentol'8 maggio scorso dal Comitato ...

Credito d'imposta Ricerca, Sviluppo e Innovazione: ecco il decreto ... Innovation Post

Coronavirus, Conte ha firmato il Dpcm del 3 novembre 2020 thedotcultura.it

Paventato e “minacciata” su Electrolux, messo in campo su Alpi Aviation. Il governo Meloni blinda l’azienda di Pordenone ed esercita il cosiddetto Golden power, cioè ...E’ stato firmato l’11 settembre, dal Capo del Dipartimento Casa Italia, un decreto recante “Integrazione e modifica al Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la ri ...