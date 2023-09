Finta perquisizione a Qualiano | un arresto e una denuncia

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023)in via Ripuaria. Il rapinatore aveva mostrato un distintivo delle guardie zoologiche. È accaduto questa notte su via Ripuaria. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania intervengono a. Un 36enne del posto aveva appena subìto una rapina da parte di due persone e chiama il 112. Aveva ancora a vista i rapinatori e racconta alla centrale operativa che poco prima, mentre era in via Ripuaria in compagnia di altri 3 amici, una fiat panda gli si era avvicinata. Dall’auto era sceso un uomo e, con in mano una distintivo in metallo, si era qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri. Lo pseudo-carabiniere cercava dello stupefacente e aveva ...