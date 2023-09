Filippo Bisciglia condurrà “Temptation Island Winter”

Leggi su zon

(Di lunedì 18 settembre 2023) Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram,ha confermato che sarà lui a condurre “” (il titolo, al momento è provvisorio, ndr.) la versione invernale del reality dei sentimenti campione di ascolti del palinsesto estivo di Canale 5. “E’ per me un onore scendere in campo per il palinsesto invernale di Mediaset. E’ davvero gratificante, ringrazio Mediaset e la Fascino, Maria De Filippi, per questa riconferma”, ha continuatoche poi non si sbottona su come l’inedita collocazione invernale potrà modificare alcune componenti storiche del format di “”: “Sicuramente voi vi starete chiedendo… come? Dove? Ma il pinnetu? E il falò? Sono tutte cose che scopriremo più in là. Intanto ...