Fiera di Morcone | al via la 48esima edizione

(Di lunedì 18 settembre 2023) Comunicato Stampa – Ufficio StampadiTutto è pronto per l’2023 della “di”, la storica kermesse espositiva di sei giorni che dal lontano 1974 si occupa dello sviluppo e della promozione dell’intero Sannio. Come già … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Curiosità: Morcone è un comune italiano di 4 509 abitanti della provincia di Benevento in Campania.

Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con ladi, giunta alla sua quarantottesima edizione. Dalla nascita dell'Azienda Speciale Consortile "die dell'Alto Tammaro" abbiamo perseguito l'intento di creare un luogo ...

La "Fiera di Morcone e dell'Alto Tammaro" fa già il tutto esaurito di ... NTR24

Tutto pronto per la Fiera di Morcone e dell'Alto Tammaro: le novità ... NTR24

Artigianato, industria, tecnologia, agroalimentare, mondo sposi e casa, tantissimi i settori in mostra alla 48* edizione della Fiera di Morcone e dell’Alto Tammaro, in programma dal 20 al 25 settembre ...Artigianato, industria, tecnologia, agroalimentare, mondo sposi e casa, tantissimi i settori in mostra alla 48* edizione della Fiera di Morcone e dell’Alto Tammaro, in programma dal 20 al 25 settembre ...