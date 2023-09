Curiosità: La Fiat 500 (nome in codice Fiat 312) è una superutilitaria prodotta dalla casa automobilistica italiana FIAT. Presentata il 4 luglio 2007, ripropone molte soluzioni stilistiche dell'omonima antenata che esordì cinquant'anni prima.

Perfettamente adatta a quei giovani clienti che cercano una soluzione di mobilità eco - friendly, la versione entry della Nuova600 Hybridgli esclusivi sedili in tessuto riciclato con ...La soluzione ideale sia per gli amanti della città sia per gli appassionati della vita all'aria aperta.continua a essere leader della mobilità urbana sostenibile ela Nuova600e, una aggiunta straordinaria alla gamma del brandche ne segna il ritorno nel segmento B. Per farlo, prende tutto ciò che i clienti amano del segmento B e lo migliora ...

FIAT presenta la Nuova Fiat 600 Hybrid the italian upgrade Stellantis

Fiat presenta la nuova 600 Hybrid motori.tiscali.it

TORINO - Dopo la presentazione ufficiale della nuova 600e al Lingotto il 4 luglio, Fiat annuncia una versione ibrida che sarà disponibile a partire dal 2024: la Nuova Fiat 600 Hybrid. Fiat dimostra an ...La soluzione ideale sia per gli amanti della città sia per gli appassionati della vita all’aria aperta.