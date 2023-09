Fiat - Egea Cross Limited | la Tipo alza l' asticella delle dotazioni

(Di lunedì 18 settembre 2023) Lapresenta in Turchia la, una serie limitata del modello equivalente allacommercializzata in Italia. Visti i suoi contenuti, questa versione speciale potrebbe anticipare un'analoga variante destinata anche al nostro mercato. Arancio fuori, marrone dentro. I paraurti con protezioni di plastica, le barre sul tetto e l'assetto rito sono comuni all'allestimentogià noto, ma laaggiunge all'esterno alcuni accenti di color arancione sul tetto, sulle calotte degli specchietti e nella mascherina, dove viene creata una grafica che richiama gli alberi. Anche i cerchi di lega da 17" scuri sono specifici e presentano piccoli elementi arancio a contrasto, inoltre sul montante della portiera è ...

Curiosità: La Fiat Tipo (nome in codice 4 Porte Tipo 356, 5 Porte Tipo 357 e Station Wagon Tipo 358), denominata Fiat Ægea in Turchia e Dodge Neon in Messico e Medio Oriente (solo nella versione berlina a 4 porte), è una berlina compatta, prodotta dalla casa automobilistica italiana FIAT dal 2015 e commercializzata, nel mercato EMEA, a partire dal dicembre dello stesso anno.

Lapresenta in Turchia laCross Limited, una serie limitata del modello equivalente alla Tipo Cross commercializzata in Italia. Visti i suoi contenuti, questa versione speciale potrebbe ...In vetta alle classifiche, ormai da qualche anno sul podio in Turchia, nel 2021 c'è stata la, la più venduta, nella versione berlina, molto amata dai tassisti. Un modello che sta in cima ...

