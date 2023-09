Ferrari | ora dimostra che quella di Sainz non è una vittoria casuale A Singapore Red Bull in confusione

(Di lunedì 18 settembre 2023) La notte disi è tinta di rosso, finalmente è il caso di dire. Laha spezzato il dominio Red, magra consolazione vista la stagione che fin qui si è dipanata in F1, ma al contempo nasce da qui una grande speranza per un futuro migliore. Non tanto per il 2023, anche se vincere aiuta a vincere e si può pensare di prolungare il più possibile la ricerca del terzo titolo di Verstappen, oltre a puntare al secondo posto nei costruttori che sarebbe un discreto risultato viste le premesse, ma soprattutto per il progetto del 2024 che a questo punto ha l’obbligo di essere vincente o di rendere la vettura di Maranello almeno in grado di competere in ogni gara. Per il momento, il Cavallino si tiene il ritorno alladopo 434 giorni e 26 gare di digiuno, con un Carlos...

La Rossa trionfa col favore delle tenebre a Singapore, a Le Mans e sul vecchio Nurburgring, nei Gp, nel Wec e nella maratona per GT più massacrante e prestigiosa ...Il primo campione 2023 del Ferrari Challenge Europe arriva dal Trofeo Pirelli Am ... Franz Engstler, laureatosi campione del Trofeo Pirelli Am, vanta ora 70 punti di vantaggio sul più immediato ...