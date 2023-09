Fake Show-Diffidate delle imitazioni con Max Giusti stasera su Rai 2 | anticipazioni e ospiti del 18 settembre

Curiosità: Max Giusti, all'anagrafe Massimiliano Giusti (Roma, 28 luglio 1968), è un comico, cabarettista, imitatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore, doppiatore e commediografo italiano.

Stasera , lunedì 18 settembre, in prima serata su Rai 2 , debutta- Diffidate delle imitazioni , un nuovo format originale italiano realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time ed Endemol Shine Italy Spa, che celebra il tanto variegato quanto ...Da oggi lunedì 18 settembre, in prima serata su Rai2, debutta" Diffidate delle imitazioni, un nuovo format originale italiano che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni, condotto da Max Giusti. Ogni puntata ospiterà alcuni ...

Fake Show, al via stasera su Rai 2 il programma di Max Giusti con l'Intelligenza Artificiale: ospiti e anticip ilmessaggero.it

Fake Show - Diffidate delle imitazioni, il nuovo programma di Max Giusti da oggi su Rai 2 La Gazzetta dello Sport

