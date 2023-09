Fabrizio Corona dovrà risarcire i Ferragnez per averli definiti ebeti

(Di lunedì 18 settembre 2023) Fedez e Chiara Ferragni hanno raggiunto un accordo transattivo con l'ex re dei paparazzi, che era stato imputato a Milano per diffamazione

Curiosità: Fabrizio Maria Corona (Catania, 29 marzo 1974) è un personaggio televisivo e imprenditore italiano.

È stato raggiunto un accordo transattivo tra i ' Ferragnez ' e, imputato a Milano per il reato di diffamazione, dopo avere definito "ebeti" Chiara Ferragni e Fedez in un'intervista del 2020. L'ex re dei paparazzi, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa,...I Ferragnez "Degli ebeti che sanno usare i mezzi di comunicazione": queste le parole usate da, che gli sono costati un processo a Milano per il reato di diffamazione. Tra la coppia di influencer e l'ex re dei paparazzi è stato oggi raggiunto un accordo transattivo. La ...

Fabrizio Corona chiamò “ebeti” i Ferragnez: pronto al risarcirli IL GIORNO

Definì «ebeti» Chiara Ferragni e Fedez: Fabrizio Corona trova l'accordo per risarcirli Corriere Milano

Accordo raggiunto tra Fabrizio Corona da una parte e Chiara Ferragni e Fedez dall'altra. In una intervista del 2020, l'ex agente fotografico aveva definito i Ferragnez "ebeti che sanno usare i mezzi ...Milano, 18 settembre 2023.- Ancora guai per Fabrizio Corona. E' stato infatti raggiunto un accordo transattivo tra i Ferragnez (termine che si riferisce a Chiara Ferragni e Fedez) e Fabrizio Corona, ...