Con il "Roma Eco Race" abbiamo volutol'attenzione degli utenti della strada, ... I veicoli elettrici, ibridi, gpl, bi fuel sono una alternativa ed èfarla conoscere in tutti i suoi ......dovere che sento verso i miei concittadini e la mia sensibilità ecologica mi portano a... Occorrono modalità adeguate a far diventare la Lombardia la "Regione del/Essere" in cui le ...hanno fatto il presidente Rocca e lo stesso assessore Ghera ad attivarsi presso Trenitalia e RFI per avere chiarimenti, e soprattutto persoluzioni in grado di sopperire alle ...

"Fa bene a sollecitare l'Ue". Flick promuove Meloni sull'immigrazione ilGiornale.it

Draghi, dopo un anno di “riposo” Supermario scende di nuovo in campo Il Sole 24 ORE

Montecatini è priva di risorse sufficienti per un adeguato controllo della sicurezza. Il sindaco e l'opposizione devono unire le forze per sollecitare il governo centrale ad inviare più forze dell'ord ...«Mia figlia con disabilità - scrive Stella Di Domenico - frequenta la quinta elementare in un Istituto Comprensivo di Roma e non è in grado di comunicare, se non viene supportata da una figura special ...