F1 | Max Verstappen sulla vittoria della Ferrari a Singapore | “Una la lasciamo | a Suzuka saremo veloci!”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Non è stato il week end che speravano la Red Bull e Maxquello di, sede dell’ultimo round del Mondiale 2023 di F1. Il filotto di vittorie e podi consecutivi si è interrotto a Marina Bay, dove le due RB19 dell’olandese Maxe del messicano Sergio Perez hanno concluso in quinta e ottava posizione. Un fine-settimana iniziato sotto una cattiva stella fin dalle prove libere quando si è notato che i due piloti facessero fatica a estrarre la prestazione. Il tutto poi si è evidenziato nelle qualifiche del sabato, cone Perez entrambi fuori dalla Q3: il neerlandese 11° e Checo 13°. In gara sono riusciti a recuperare, portando a casa comunque dei punti, in un GP vinto dalladello spagnolo Carlos Sainz, grande protagonista del week end, considerando anche la ...

