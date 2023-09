Sulla prima pagina di Mundo Deportivo il pilota della scuderia di Maranello è definito il "", mentre per Marca il ferrarista è "l'unico e l'inimitabile" soprattutto per "l'emozione e lo ...Sul Mundo Deportivo il portacolori della rossa è diventato ''; su Marca invece il pilota madrileno è stato esaltato come 'l'unico e l'inimitabile' , sottolineando anche 'l'emozione' e '...Un colpo dache ha interrotto il regno di Max e della Red Bull che si è così fermata alle ... È quello che ha fattocon l'aiuto della squadra che lo ha protetto fin dal via, sacrificando ...

F1: 'Maestro Sainz', Spagna applaude il ferrarista - F1 - Ansa.it Agenzia ANSA

F1, Ivan Capelli dopo la vittoria di Sainz a Singapore: "Un colpo da maestro". VIDEO Sky Sport

Tutto merito del ritorno alla vittoria della Ferrari a Singapore grazie alla gara capolavoro dell'iberico figlio d'arte Carlos Sainz. Sulla prima pagina di Mundo Deportivo il pilota della scuderia di ...Sul Mundo Deportivo il portacolori della rossa è diventato “Maestro Sainz“; su Marca invece il pilota madrileno è stato esaltato come “l’unico e l’inimitabile”, sottolineando anche “l’emozione” e “lo ...