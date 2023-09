F1 | Arnoux | Sainz come Villeneuve | tutti dietro da inizio a fine

Leclerc Non deve pensare troppo al suo compagno di squadra: se comincia a farsi domande, diventa più debole" "Ieri - racconta- ho rivisto qualcosa del passato, il successo dimi ha ...Qui il punto di vista di Renèha vinto a Singapore e ha anche elaborato la strategia nel finale di gara: far avvicinare Norris in modo da consentirgli l'uso del Drs per evitare che ...... CarlosONLY ITALY ' La gara dimi ha ricordato la gara di Gilles Villeneuve a Jarama, nel 1981 ' . L'hanno pensato tutti , anche e soprattutto René, che quella volta c'era (alla ...

"Sainz come Villeneuve, ha tenuto tutti dietro dall'inizio alla fine. Ferrari ieri molto competitiva, spero sia sulla strada giusta". (ANSA) ...Finalmente copertine ed elogi per Sainz e la sua strategia di far usare il Drs a Norris per tenere lontano Russell (che è andato a sbattere) ...