Ex Bocciodromo | ecco come cambia il volto di Santa Margherita FOTO

Concertazione: è la parola d'ordine alla base del maxi progetto di riqualificazione che riguarda tutta l'area dell'exdinel quartiere di Pastena. Nell'ambito dei lavori gia progettati, Acer, l'agenzia campana per l'edilizia residenziale, proprietaria dell'area, ha incontrato questa mattina la società che gestisce la struttura sportiva alla quale verrà data priorità nell'ambito del progetto di riqualificazione, per un confronto utile anche a reperire eventuali consigli e sollecitazioni. Da aprile poi l'intervento sul resto dell'area dove nascerà la nuova sede di Acer che consentirà di trasformare gli ex uffici in 14 nuovi alloggi. Al confronto stamani anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ed il deputato salernitano Piero De Luca, per la fase di definizione ...