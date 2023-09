Evergrande | crolla del 25% in borsa dopo l' arresto di alcuni dipendenti della divisione finanziaria

(Di lunedì 18 settembre 2023)del 25% il titolo indi ChinaGroup, la società di sviluppo immobiliare con più debiti al mondo. Il tonfo è avvenuto in seguito all'didi wealth management, anche se la polizia non ha specificato il numero esatto delle persone coinvol

a Hong Kong dopo arresto dipendenti Tonfo del titolo del colosso immobiliare cinesealla Borsa di Hong Kong. Le azioni del gruppo, fortemente indebitato, sono arrivate a ...Venerdi'aveva chiuso a 0,63 dollari di Hong Kong e oggi in avvio di seduta e' sceso fino a 0,46 dollari, salvo poi recuperare qualche posizione. Le autorita' non hanno specificato quante ...Immobiliare cinese, un domino in negativo tocca l'economia, il colosso degli immobili cinesi in default potrebbe essere solo la punta di un gigantesco iceberg in grado di mettere a dura prova l'economia della corazzata cinese e di riflesso l'...

Brutta caduta per il titolo di China Evergrande Group (HK: 3333 ), colosso dell'immobiliare cinese, che è arrivato a perdere fino al 25% lunedì in Borsa a Hong Kong dopo che lo scorso fine settimana ...