Eventi - Q8 al Fleet&Business Day 2023

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il marchio Q8 è sul nostro mercato dal 1986: alle flotte, offre una rete di 3.000 stazioni di servizio in Italia, buoni carburante elettronici, fatturazione centralizzata e una società, Q8 Quaser, dedicata alla vendita extra-rete. La carta carburante aziendale Cartissima Q8 e la relativa app sono attive in Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Spagna; permettono l'acquisto di carburanti e servizi, la ricarica delle auto elettriche e ibride plug-in, il monitoraggio di costi ed emissioni di CO2; attraverso un portale e con la funzione Pay può gestire i rifornimenti dei driver. Le carte ricaricabili Recard Q8 (Business per gli acquisti aziendali, Coupon per la gestione di incentivi e welfare dei dipendenti) sono collegabile ai singoli account dei driver e consentono reportistica e alert sui rifornimenti non autorizzati e consumi anomali. Q8 è uno dei ...