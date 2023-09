Evacuazioni e crepe ovunque | i terribili danni del terremoto di Firenze | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un sisma di magnitudo 4.9 si è propagato questa mattina alle 5.10 in provincia di. L'epicentro è stato individuato nel comune di Marradi, ma la scossa è stata avvertita anche nelle regioni vicine. Verifiche dei Vigili del Fuoco su alcuni edifici tra le province die Forlì. Maggiori criticità nel forlivese: squadre al lavoro a Tredozio, Modigliana (dov'è stata evacuata per precauzione una RSA) e Rocca San Casciano (pere caduta di intonaci in abitazioni). Nessuna segnalazione di persone coinvolte è giunta finora.