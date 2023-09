Eutanasia | i pm chiedono l’archiviazione per Cappato Ma l’ultima parola spetta al giudice

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 settembre 2023) La Procura di Milano ha chiesto doppia archiviazione per Marco, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, indagato per aiuto al suicidio di Elena Altamira e Romano N. per averli accompagnati in Svizzera, rispettivamente nell’agosto e nel novembre 2022, dove avevano programmato, in apposite strutture autorizzate, il proprio fine-vita. A differenza di quanto accaduto per il deejay Fabo, i due pazienti erano sì malati terminali, ma non erano tenuti in vita da macchinari. L’indagine era scattata a seguito dell’autodenuncia di. Oggi la svolta.aveva accompagnato due malati a morire in Svizzera Nelle loro conclusioni, infatti, i magistrati hanno richiamato i dettati della Corte Costituzionale che «impone di ritenere che rientrino nell’ambito di non punibilità anche i casi in cui – in presenza di tutti gli ulteriori ...