Europei di ciclismo | Elisa Balsamo e Federica Venturelli puntano al titolo continentale

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ilbergamasco si prepara a una trasferta ad affrontare un’edizione deglida protagonista. Il movimento orobico punterà alin particolare in campo femminile dove saranno presenti sia l’ex campionessa mondiale(Lidl-Trek) che la giovane fuoriclasse, capitane rispettivamente della squadra élite e juniores nella rassegna in programma a Drenthe (Olanda) dal 20 al 24 settembre prossimi. La 25enne residente a Sarnico è chiamata a guidare l’Italia su un percorso adatto alle velociste mettendo in mostra la condizione vista recentemente al Simac Ladies Tour dove ha conquistato una vittoria e due terzi posti. Risultati incoraggianti che la inseriscono nella lotta per il...

Curiosità: I Campionati europei di ciclismo su strada sono una competizione di ciclismo su strada organizzata dall'Unione europea di ciclismo (UEC), in cui concorrono ciclisti facenti parte dei Paesi membri dell'UEC stessa. Si disputano gare in linea e a cronometro in tre categorie: Junior, Under 23 e, dal 2016, Élite.

Scatterà tra meno di 48 ore la nona edizione dei CampionatiStrada, che si svolgerà nei Paesi Bassi, a Drenthe dal 20 al 24 settembre. Per cinque giorni la provincia olandese accoglierà gli oltre 850 partecipanti provenienti da 40 nazioni; 14 i titoli ...Si avvicina l'inizio deglidisu strada, in corso di svolgimento a Drenthe, in Olanda, dal 20 al 24 settembre e per la cinque giorni i Paesi Bassi accoglieranno oltre 850 partecipanti provenienti da 40 nazioni, ...

Europei di ciclismo su strada 2023: calendario, orari, programma, percorso e come vedere le gare in diretta tv e ... Olympics

Calendario Europei ciclismo 2023: orari giornalieri, programma, tv, streaming OA Sport

Doppia convocazione con la maglia dell'Italia per le ragazze del VO2 Team Pink: saranno impegnate fra le Juniores ...Scatta mercoledì la nona edizione degli Europei di ciclismo su strada, che quest'anno si terranno a Drenthe, in Olanda, dal 20 al 24 settembre. Quattordici i titoli in palio: sei per quanto riguarda l ...