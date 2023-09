Europea | in lotta | in crescita | il presente e il futuro della sinistra italiana L’intervista al dem Parrini

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il mondo come vocazione e le persone come orizzonte d’attesa, per una“più, in un percorso continuo dialle disuguaglianze e di promozione”, che sappia imporsi come “identità definita” e non come “alterità sfocata” sulla scena politica. Il senatore del Pd Dario, vicepresidentecommissione Affari costituzionali, in una L'articolo proviene da Il Difforme.

... ma dell'essenza stessa di quello che dovrebbe essere un partito della sinistra. Invece la ... dello statalismo inteso sia come faro che come terreno di, di un pacifismo peloso che non ...... perché "ha detto parole molto chiare in tema diai trafficanti", ha aperto "alla possibilità di una missione navale" ("Porterò la proposta al prossimo Consiglio europeo", annuncia il ......e sostenibile di materie prime critiche) COM(2023) 234 definitivo (contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione) ...

Von der Leyen a Meloni: "L'Italia può contare sull'Unione europea" Avvenire

Visita a Lampedusa Meloni - von der Leyen, le dichiarazioni del ... Governo

“Sarà uno strumento per rimettere l’Unione europea al suo posto, per riprendere il controllo ... dalle interferenze esterne e noi siamo tutti impegnati nella stessa lotta per la libertà, quella dei ...La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen ... Non poteva mancare la “prevenzione delle partenze stabilendo partenariati operativi per la lotta al contrabbando“, con una prima ...