Europa | immigrazione | diritti e libertà | il sogno di Salvini per l’Italia del futuro

(Di lunedì 18 settembre 2023) Pontida. A Lampedusa ci sono 7mila immigrati. E 6mila abitanti. L’hotspot esplode, come la rabbia dei residenti. Gli stessi che nella giornata di domenica 17 settembre, proprio sull’isola siciliana, hanno raccontato alla Premier Giorgia Meloni e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen il sentimento misto a rabbia e delusione: “È anni che ci violentano”, chiosano. Una visita, quella di Meloni e von der Leyen, avvenuta nello stesso giorno in cui l’ex Ministro degli Interni, ancora coinvolto nel processo “Open Arms”, Matteo, parlava dello stesso tema, cioè di, ai suoi militanti. Lui l’ha fatto dal palco di Pontida, dal pratone comprato ai tempi che furono, come ha raccontato con un fare di nostalgia il Ministro per l’Autonomia Roberto Calderoli. Come? Invitando i suoi fedelissimi a non chiudere gli occhi e, al ...

Dall'altra parte Salvini, dal palco di Pontida, ha detto che abbiamo sentito dall'socialista solo chiacchiere sull'e ha imposto solo regole che hanno penalizzato la nostra ...... che da sempre rifiutano un approccio europeo all'. Non solo: creando nuovi Cpr e ... Lo afferma il segretario di PiùRiccardo Magi....salvataggi e verificare nei Paesi di partenza chi ha realmente diritto all'asilo in". Rispetto a quando lei era deputato del PD sembra aver cambiato decisamente idea in materia di

Von der Leyen: "Immigrazione e' sfida europea che richiede risposta europea" - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha visitato Lampedusa e ha fatto dichiarazioni importanti sulla questione migratoria. Ha detto che l'Europa decide chi entra in Europa.Ma che è anche esempio di generosità. Servirebbero ore per capire, ma c’è da spiegare che cosa vuol fare il Governo, cosa farà l’Europa per arginare l’immigrazione. E allora Lampedusa è solo il palco.