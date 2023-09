Eugenia e Beatrice di York | le rosse di casa Windsor sono inseparabili

(Di lunedì 18 settembre 2023) (Foto Getty) Un evento per celebrare la scena culturale inglese, abiti degni del Met Gala e un red carpet pieno di star del calibro di Kate Winslet e Zendaya:dinon avrebbero potuto scegliere una serata migliore per la loro uscita tra sorelle. L’occasione è Vogue World, l’evento voluto da Anna Wintour per sostenere l’arte e la cultura del Regno Unito, garantendole un futuro. Sempre unite, eppure completamente diverse nelle scelte beauty. Le figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson, infatti, hanno raccontato la moda inglese assecondando le loro personalità., infatti, ha scelto di valorizzare la sua bellezza affidandosi al verde. È smeraldo, infatti, l’abito asimmetrico firmato Fendi, abbinato a scarpe e gioielli argentati. Al contrario,di ...

Eugenia del Regno Unito, Mrs Brooksbank (Eugenie Victoria Helena; Londra, 23 marzo 1990) è una principessa britannica, secondogenita di Andrea, duca di York e di Sarah Ferguson, sesta nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo, nonché nipote del re Carlo III e membro della famiglia reale britannica. Eugenia è la sorella minore della principessa Beatrice e occupa l'undicesima posizione nella linea di successione al trono del Regno Unito.

Le sorelle Eugenia e Beatrice di York hanno sfilato sul tappeto rosso della british fashion week con labbra e capelli ultra red ...In occasione del Vogue World gli outfit regali non sono passati inosservati. Beatrice di York ha sfoggiato un abito nero con fiori gialli mentre sua sorella Eugenia ha optato per un verde smeraldo.