Esonero improvviso | è ufficiale il ribaltone in una Big

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’incubo bianconero sembra non avere fine, l’ennesimoin panchina è realtà: decisione presa, c’è l’annunciosull’Il lavoro dell’allenatore può permettere di togliersi enormi soddisfazioni in ambito calcistico.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... la storia di Roberto Mancini con gli Azzurri si è conclusa in modo: a lui è subito però ...con la SampdoriaLuciano Spalletti iniziò la carriera di allenatore all'Empoli nel 1994, in ...... presidente e direttore generale del Pisa, hanno fatto chiarezza sull'addio di Kolarov, ... in pole c'è Capozzucca, reduce dall'di Cagliari avvenuto lo scorso ottobre. In lizza c'è ...Tuttavia, la storia di Tesser al Napoli terminò all'nell'estate del 1980, quando il ... ma delude e dopo trentadue giornate viene esonerato di nuovo: è il sestoin 17 stagioni da ...

Il Lione caccia Blanc. Colloqui in corso: anche un italiano tra i candidati Tuttosport

Esonero e tradimento in Serie A: è successo tutto in fretta SportItalia.it

Sarà Luca Banchi a prendere il posto di Sergio Scariolo sulla panchina della Virtus Segafredo Bologna per la stagione agonistica 2023-2024. In realtà il tecnico toscano e la società emiliana hanno rag ...La Germania è alla ricerca del nuovo CT dopo l'esonero improvviso di Flick: la federazione ha un sogno per il 2026.