Escort al manager Rai | “Caro direttore | vediamo quanto riesci a pagare”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Sembrava quasi prenderlo in giro: “AlloraRai,“. Questa una delle frasi minacciose rivolte da Adina Manelache,Moldava, alRai. Attualmente Adina è ai domiciliari nella sua abitazione a Labaro, con accusa di estorsione. La dinamica dei fatti La 30enne avrebbe minacciato di rivelare al pubblico la relazione L'articolo proviene da Il Difforme.

Curiosità: La Ford Escort RS 1700T è una versione sportiva della Ford Escort, progettata per partecipare al Campionato del mondo rally. La vettura rimase allo stato prototipale e non venne mai costruita in serie.

È una brutta storia di estorsione quella in cui è finito unRai che nel settembre scorso ebbe un incontro con latrentenne Adina Manolache di nazionalità romena. Lei ora è stata ...Quanto ha estorto la donna aldella Rai . Cosa ha detto il dirigente Rai ricattato dalla. Parlando con Il Messaggero, l'anonimo dirigente della Tv di Stato ha rotto il silenzio sulla ...

Roma, manager Rai taglieggiato da una escort: ricatto da oltre 100mila euro TGCOM

Escort ricatta il manager Rai: si è fatta versare 100mila euro. Arrestata nella casa di lui mentre aspetta mil leggo.it

I pm contabili indagano sui conti del top manager della Rai ricattato dalla escort: devono verificare se i pagamenti siano partiti dalla carta ...Ha fatto molto rumore la notizia della escort di 30 anni, Adina Manelache, arrestata per estorsione ai danni di un manager Rai di alto vertice. A denunciarla è stato direttamente lui, dopo mesi di ...