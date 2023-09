Esclusivo | seggio regionale fantasma in Sicilia | i conti non tornano

Leggi su tpi

(Di lunedì 18 settembre 2023) Alle elezioni regionali del 2022 inmolti seggi sono stati assegnati sul filo di lana, ma riguardo all’assegnazione di uno di questi c’è in corso un vero e proprio giallo. Un giallo anche appassionante, giacché in ballo non c’è la semplice assegnazione di un, ma il principio cardine della democrazia rappresentativa. Che potrebbe sembrare banale ma a quanto pare non lo è: chi prende più voti viene eletto. Nel collegio elettorale di Catania, il Movimento Cinque Stelle ha conquistato due seggi. Il secondo inizialmente sembrava spettare a Lidia Adorno, storica ex-consigliera comunale di Catania nonché prima candidata sindaco dei grillini agli albori. A pochissimi voti di distanza si attestava Martina Ardizzone, anche lei ex-consigliera comunale grillina a Paternò, dove tuttavia alle ultime comunali il M5S aveva scelto di fare una lista ...