Erdogan vede Musk e lo invita ad aprire una fabbrica Tesla in Turchia

(Di lunedì 18 settembre 2023) La presidenza turca ha diffuso le immagini dell'incontro, a New York, tra il presidente turco Recep Tayyiped Elon. L'imprenditore Usa, a capo di, SpaceX e X (ex Twitter), si è presentato con il figlio in braccio, egli ha regalato un pallone.Durante l'incontro, secondo un comunicato della presidenza turca,"ha cercato di convincereadunadiin, sottolineando che diverse grandi case automobilistiche hanno impianti di assemblaggio nel Paese, tra cui Toyota, Ford, Fiat e Renault, e i subappaltatori turchi stanno già fornendo componenti a". video width="746" height="420" ...

La Turchia (in turco Türkiye), ufficialmente Repubblica di Turchia (in turco Türkiye Cumhuriyeti), è uno Stato transcontinentale. Il suo territorio si estende nella penisola anatolica, nell'Asia occidentale, e comprende anche una parte europea: l'estrema parte orientale della Tracia, detta Turchia europea. È bagnata a sud dal Mar di Levante, a ovest dal Mar Egeo e a nord dal Mar Nero; il Mar di Marmara separa la Turchia europea dalla penisola anatolica. Confina a nord-ovest con la Grecia e la Bulgaria, a nord-est con la Georgia, a est con l'Armenia, l'Azerbaigian e l'Iran, a sud-est con l'Iraq e a sud con la Siria. In Turchia si trova l'estremità più occidentale del continente asiatico.

A marzo scorso Musk aveva confermato l'intenzione di costruire una fabbrica Tesla nel Messico settentrionale, vicino a Monterrey, oltre ai due stabilimenti statunitensi e alle "mega-fabbriche" in ...Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha incontrato nelle scorse ore a New York ... di scegliere la sede per il nuovo sito entro la fine di quest’anno. Vedremo dunque quali anovità ...