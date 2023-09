Enpaia | il 19 settembre il Forum su economia e società | scenari e prospettive

(Di lunedì 18 settembre 2023) Martedì 19alle ore 10.00, a Roma, presso Villa Aurelia, si terrà ilannuale dellaFondazionesu “”. I lavori saranno articolati in tre panel: il primo sarà incentrato sull’agricoltura, i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico

Curiosità: Baarìa è un film del 2009 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore.

Enpaia, il 19 settembre a Roma il Forum su economia e società Agenzia ANSA

La ministra tedesca chiama "dittatore" Xi Jinping, la Cina protesta Libero Tv

L'Enpaia, Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura,accende i riflettori sugli scenari e le prospettive dell'economia e della società italiane nel Forum di marted ...